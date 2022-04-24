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Обвиняемый в грабежах житель Петрозаводска едва не задавил полицейского при задержании

Новости. Криминал
06:40, 26 Апреля 2022
фото: © Максим Симонов / ТАСС

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Мужчина попытался скрыться на автомобиле в тот момент, когда его обнаружили полицейские.

В минувшее воскресенье, 24 апреля, двое сотрудников уголовного розыска полиции Петрозаводска, рискуя жизнью, задержали 39-летнего местного жителя, находившегося в розыске по обвинению в грабежах. О произошедшем «Столице на Онего» рассказал старший помощник прокурора Петрозаводска Олег Беляев.

«Около 18 часов 24 апреля двое оперуполномоченных уголовного розыска Первомайского отдела полиции у дома на улице Лисицыной остановили автомобиль „КIА“, за рулем которого находился обвиняемый в совершении двух грабежей, официально неработающий местный житель, — сообщил Олег Беляев. — Поскольку к расследующему это уголовное дело следователю он не являлся, его объявили в розыск, который и осуществляли оперуполномоченные».

По информации представителя надзорного ведомства, обвиняемый в грабежах был ранее судим за кражу и нанесение телесных повреждений. Мужчина проигнорировал просьбу полицейских выйти из автомобиля и заблокировал дверцу. После этого, со слов прокурорского работника, он «ударил по газам» и едва не сбил одного из полицейских, пытавшихся заблокировать его автомобиль спереди и сзади. Оперуполномоченный, стремясь избежать наезда, успел запрыгнуть на капот иномарки, но вскоре упал на землю, получив телесные повреждения.

Стражам порядка удалось задержать злоумышленника. Олег Беляев зявил, что теперь мужчине грозит уголовное наказание не только по обвинению в грабежах, но и за применение насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Максимальное наказание за это преступление — лишение свободы на срок до 5 лет.

Ранее сообщалось, что в Карелии полицейские со стрельбой остановили пьяного нарушителя.

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