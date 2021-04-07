«Выброшенный универсам» нашли под кустами в Петрозаводске (ФОТО)

Возле одной из торговых точек карельской столицы больше года валяется неубранная вывеска от прежнего магазина.

В паблике «Подслушано в ПТЗ|Петрозаводск» один из подписчиков опубликовал фотографии, сделанные возле одной из торговых точек города, на улице Зеленой.

«Когда будут местные власти обязывать к порядку торговые точки, или только в центре города должен быть порядок», — задается вопросом автор фото.

На фото видно старую вывеску, попросту выброшенную рядом с магазином в кусты. Прежнего магазина уже давно не существует, но убрать прилегающую территорию новые хозяева за это время так и не удосужились.

Всю зиму мусор пролежал под снегом, а весной все растаяло, и открылась нелицеприятная картина.