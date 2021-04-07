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«Выброшенный универсам» нашли под кустами в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
10:38, 08 Апреля 2021
фото: © паблик Вконтакте «Подслушано в ПТЗ|Петрозаводск»
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Возле одной из торговых точек карельской столицы больше года валяется неубранная вывеска от прежнего магазина.

В паблике «Подслушано в ПТЗ|Петрозаводск» один из подписчиков опубликовал фотографии, сделанные возле одной из торговых точек города, на улице Зеленой.

«Когда будут местные власти обязывать к порядку торговые точки, или только в центре города должен быть порядок», — задается вопросом автор фото.

На фото видно старую вывеску, попросту выброшенную рядом с магазином в кусты. Прежнего магазина уже давно не существует, но убрать прилегающую территорию новые хозяева за это время так и не удосужились.

Всю зиму мусор пролежал под снегом, а весной все растаяло, и открылась нелицеприятная картина.

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Комментарии

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врунофф
2021-04-08 11:56:19
Хотел в кусты зайти
Os
2021-04-08 11:36:41
Можно из него сделать вывеску "Срам" и использовать по назначению.
Гость
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