В Петрозаводске таксист обокрал клиентку

В полицию Петрозаводска обратилась 31-летняя женщина с заявлением о краже телефона, сообщили в МВД Карелии.

Женщина рассказала, что забыла в такси мобильный телефон. Когда она связалась с водителем, чтобы забрать свой гаджет, тот сказал, что ничего не находил.

В ходе беседы с полицейскими 32-летний таксист дал признательные показания. Он нашел забытый телефон, выключил его и выбросил сим-карту. Впоследствии он спрятал его в своей квартире.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.