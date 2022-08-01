В Петрозаводске торговали персиками с бурой гнилью

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в столице Карелии персики, зараженные бурой монилиозной гнилью.

Сотрудники Североморского межрегионального Управления Россельхоза проверили места оптовой реализации плодоовощной продукции, расположенных на территории Петрозаводска. Они выявили в двух партиях персиков из Турции и Азербайджана карантинный объект – бурую монилиозную гниль. Об этом сообщили в Управлении.

Наличие карантинных вредного организма в указанных партиях подтверждено результатами лабораторных исследований.

Собственники персиков решили уничтожить зараженную продукцию.

Ранее сообщалось, в столицу Карелии завезли турецкие персики и абрикосы, зараженные плодожоркой.