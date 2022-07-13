В Петрозаводске торговали персиками с плодожоркой

В столицу Карелии завезли турецкие персики и абрикосы, зараженные плодожоркой, сообщили в Россельхознадзоре.

Специалисты Североморского межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили в партиях персиков и абрикосов из Турции персиковую плодожорку. Фруктами торговали в местах оптовой реализации плодоовощной продукции в Петрозаводске.

Наличие карантинного вредного организма в продукции подтверждено результатами лабораторных исследований.

Собственники решили уничтожить зараженные персики и абрикосы.

Ранее сообщалось, опасная черешня обнаружена в Петрозаводске.