В Петрозаводске торговали персиками с плодожоркой

В столицу Карелии завезли турецкие персики и абрикосы, зараженные плодожоркой, сообщили в Россельхознадзоре.
Специалисты Североморского межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили в партиях персиков и абрикосов из Турции персиковую плодожорку. Фруктами торговали в местах оптовой реализации плодоовощной продукции в Петрозаводске.
Наличие карантинного вредного организма в продукции подтверждено результатами лабораторных исследований.
Собственники решили уничтожить зараженные персики и абрикосы.
Ранее сообщалось, опасная черешня обнаружена в Петрозаводске.
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