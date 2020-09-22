В Петрозаводске торжественно откроют арт-резиденцию

На территории Карелии созданы три арт-резиденции – в Костомукше, Сортавале и Петрозаводске, сообщили в Минэкономразвития РК.

Помещения оборудованы всем необходимым для проживания и работы. 29 сентября в 10.00 состоится торжественное открытие Петрозаводской арт-резиденции.

Новые арт-резиденции станут не только удобными площадками, где комфортно заниматься искусством, но и площадками для всевозможных изменений: социальных, экологических и экономических.

Арт-резиденция создана в рамках проекта программы приграничного сотрудничества Российской Федерации и Европейского союза "Карелия" "Карельская сеть арт-резиденций и арт-туризм" и станет третьей арт-резиденцией, созданной в рамках данной инициативы.

В ходе мероприятия планируется прямое включение с Сортавальской арт-резиденцией, просмотр видео-ролика о Костомукшской арт-резиденции, в которой совсем недавно в ходе своего тура по Карелии останавливался известный блогер Илья Варламов.

Напомним, в начале сентября известный российский блогер Илья Варламов начал пресс-тур по Карелии с посещения музея-ресторана в Петрозаводске.