Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Пенсионер на иномарке сбил женщину в Петрозаводске (ВИДЕО) 1
Сегодня 10:05
В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности ДТП, где пенсионерка попала под машину 2
Сегодня 09:53
"Годы тренировок": 240-килограммовый сын Никаса Сафронова раскрыл секреты обольщения женщин 3
22.09.2020 23:30
Водитель "семерки" погиб в страшной аварии на дороге Карелии (ФОТО) 6
Сегодня 10:55
Труп мужчины, завернутый в ковер, обнаружен у дороги в Карелии 1
Сегодня 16:02

В Петрозаводске торжественно откроют арт-резиденцию

Новости. Общество
18:00, 23 Сентября 2020
фото: © ЯндексКарты
Загрузка...

На территории Карелии созданы три арт-резиденции – в Костомукше, Сортавале и Петрозаводске, сообщили в Минэкономразвития РК.

Помещения оборудованы всем необходимым для проживания и работы. 29 сентября в 10.00 состоится торжественное открытие Петрозаводской арт-резиденции.

Новые арт-резиденции станут не только удобными площадками, где комфортно заниматься искусством, но и площадками для всевозможных изменений: социальных, экологических и экономических.

Арт-резиденция создана в рамках проекта программы приграничного сотрудничества Российской Федерации и Европейского союза "Карелия" "Карельская сеть арт-резиденций и арт-туризм" и станет третьей арт-резиденцией, созданной в рамках данной инициативы.

В ходе мероприятия планируется прямое включение с Сортавальской арт-резиденцией, просмотр видео-ролика о Костомукшской арт-резиденции, в которой совсем недавно в ходе своего тура по Карелии останавливался известный блогер Илья Варламов.

Напомним, в начале сентября известный российский блогер Илья Варламов начал пресс-тур по Карелии с посещения музея-ресторана в Петрозаводске.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-09-23 19:48:24
Чего только ни наляпали с приставкой арт
Махмуд
2020-09-23 19:47:06
А новый "бизнес-инкубатор ещё будет? А корпорация "развития"? Надо бы "Рывок" благословить!?!
новый
2020-09-23 18:49:51
Главное, чтобы туда агрекалчнутая шелупонь не просочилась - обязательно нагадят. И блогерную шелупонь тоже гнать ссаными тряпками. Кстати, куда Ссаныч пропал ? Неужто боярой траванулся.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.09.2020, 10:13
В Петрозаводске автомобиль на высокой скорости сбил пешеходов: шокирующие кадры (18+)
20.09.2020, 09:28
Скандальная чиновница из Карелии победила в конкурсе красоты (ФОТО, ВИДЕО)
19.09.2020, 12:33
Опубликовано фото машины предполагаемого виновника смертельного ДТП в Петрозаводске
21.09.2020, 10:07
Водитель, совершивший смертельное ДТП в Петрозаводске, сдался полиции (СРОЧНО)
20.09.2020, 13:48
Полиция Петрозаводска назвала данные водителя, возможно, совершившего смертельное ДТП с двумя жертвами
18.09.2020, 15:55
Автомобиль Сортланда в момент смертельного ДТП в Петрозаводске гнал со скоростью 176 км/час

Чтиво

22.09.2020 14:03
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антигены COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 14
17.09.2020 11:38
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»