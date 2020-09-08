Путешествие блогера Варламова по Карелии началось с дегустации ресторанных блюд (ВИДЕО)

Известный российский блогер Илья Варламов начал пресс-тур по Карелии с посещения музея-ресторана в Петрозаводске.
В минувший вторник Илья Варламов побывал в музее-ресторане "В Карелии Есть". Видео с блогером, слушающим сотрудников заведения, разметили в Instagram.
"Мы на старте путешествия Ильи Варламова по Карелии", - прокомментировали видео в музее-ресторане, где знакомят с высокой карельской кухней.
Напомним, "Столице на Онего" стало известно, топовый блогер станет участником ранее анонсированного пресс-тура. При этом программа визита Варламова держится в секрете. В частности, нашему изданию не удалось получить ее подробностей у организаторов, встречающих гостя, - компании "Калева тур".
Известно, что в Карелии Илья Варламов пробудет до 11 сентября.
Напомним, ранее на сайте госзакупок были опубликованы результаты определения поставщика по аукциону на оказание услуг по организации пресс-тура для российских блогеров. Акция запланирована для пиара республики. Максимальная цена контракта составляла 6,4 млн рублей. Победителем аукциона стала компания "Калева тур", которая предложила провести мероприятие за 4,8 млн рублей.
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