В Петрозаводске троллейбусы в праздничные дни будут ходить реже

Троллейбусное управление предупреждает об изменении расписания из-за Дня народного единства.

В пятницу, 4 ноября, изменится расписание движения троллейбусов по городским маршрутам. С 4 по 6 ноября электротранспорт будет ездить по воскресному графику. Время рейсов скорректировали в связи с более низким пассажиропотоком в выходные дни, сообщили в администрации города.

Троллейбусы № 1 будут выезжать на свой маршрут с Кемской улицы в 8:25, а с улицы Хейкконена в 8.30. Последние машины проследуют с конечных станций в 22:00 и в 21:45 соответственно.

С Заводской улицы первые троллейбусы № 3 будут выезжать на свой маршрут в 8:20, последние – в 22:05. С остановки «Хлебокомбинат» – в 8:25 и 22:02 соответственно.

Первые троллейбусы № 5 будут выезжать на свой маршрут в 8:30. Последние машины проследуют с конечных станций «Лыжная улица» в 22:10, «ДСК» в 22:00.

Первые троллейбусы № 6 будут выезжать на свой маршрут в 8:30, последние – с улицы Корабелов в 22:00, с Товарной станции в 22:10.

Ранее сообщалось, один из троллейбусных маршрутов Петрозаводска отменили на время школьных каникул.