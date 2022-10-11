Один из троллейбусных маршрутов Петрозаводска отменили на время школьных каникул

Электротранспорт не будет ходить с 31 октября по 6 ноября.
Как пишут в официальном паблике муниципального предприятия «Городской транспорт», троллейбусный маршрут № 7-А не будет работать во время школьных каникул с 31 октября по 6 ноября.
Этот маршрут ранее ввели для поездок горожан и учащихся школы № 3, которых из-за капремонта временно перевели в СОШ № 26 на Кукковке.
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