В Петрозаводске отменили движение по выходным одного из городских троллейбусов

По выходным и праздничным дням будет отменено движение троллейбусов № 7а.
Как рассказали в официальном паблике муниципального предприятия «Городской транспорт», городской троллейбусный маршрут № 7а по выходным и праздникам будет отменен.
«Уважаемые горожане! Движение троллейбусов по маршруту N7А по выходным и праздничным дням отменяется», — написали в паблике.
Маршрут в свое время был введен для поездок горожан и учащихся школы № 3, которых из-за капремонта временно перевели в школу № 26 на Кукковке.
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