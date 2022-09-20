В Петрозаводске отменили движение по выходным одного из городских троллейбусов

По выходным и праздничным дням будет отменено движение троллейбусов № 7а.

Как рассказали в официальном паблике муниципального предприятия «Городской транспорт», городской троллейбусный маршрут № 7а по выходным и праздникам будет отменен.

«Уважаемые горожане! Движение троллейбусов по маршруту N7А по выходным и праздничным дням отменяется», — написали в паблике.

Маршрут в свое время был введен для поездок горожан и учащихся школы № 3, которых из-за капремонта временно перевели в школу № 26 на Кукковке.