В Петрозаводске целительницу, заработавшую на чужом горе, отправили в колонию

Женщина заработала 1,3 млн рублей на нетрадиционной медицине, сообщили на сайте Петрозаводского городского суда.

В период с сентября 2016 года по сентябрь 2018 года женщина заработала 1,3 млн рублей на нетрадиционной медицине: снятие "порчи", проведение сеансов с заговорами, манипуляциями по "очищению от сглаза". Мошенница пользовалась стечением тяжелых жизненных обстоятельств, сложившихся в семьях потерпевших, и завладела деньгами, ювелирными украшениями и иным имуществом восьми человек.

Одно из шести преступлений было совершено в соучастии с ранее не судимой женщиной.

По совокупности преступлений мошеннице назначено наказание в виде лишения свободы на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Другую женщину приговорили к 240 часам обязательных работ