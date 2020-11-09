В Петрозаводске творческие семьи могут представить свой спектакль на онлайн-фестивале

Жителей столицы Карелии приглашают к участию в онлайн-фестивале "Сказка приходит в твой дом", сообщили в администрации Петрозаводска.

Открытый фестиваль семейных театров "Сказка приходит в твой дом" проходит в онлайн-формате.

Фестиваль предусматривает шесть номинаций: "Драматический спектакль", "Музыкальный театр", "Фольклорный спектакль", "Кукольный спектакль", "Пантомима" и "Театр теней".

Отметим, что проект реализуется при поддержке Министерства труда и занятости Архангельской области. Присоединиться к фестивалю могут все творческие семьи с детьми.

Для участия в проекте необходимо заполнить заявку на сайте организаторов. Каждая семья может представить не более одного спектакля продолжительностью до 20 минут.

Итоги фестиваля подведут 18 ноября.