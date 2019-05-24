В Петрозаводске у юных хоккеистов появится собственная база для "сухих" тренировок

Депутат Петросовета Дмитрий Романов принял участие в торжественной церемонии вручения значков и удостоверений членов ХК "Динамо Карелия" 35 юным хоккеистам.

Мероприятие состоялось в спорткомплексе "Луми" в Петрозаводске.

Детская хоккейная команда "Динамо Карелия" была создана в сентябре 2018 года на базе петрозаводского ДЮСШ №6 при поддержке петрозаводского муниципального предприятия "Агентство городского развития", руководит которым депутат Петросовета Дмитрий Романов, и Карельского регионального общественно-государственного объединения физкультурно-спортивного общества "Динамо". Команду детей 2009, 2010 и 2011 годов рождения тренируют Денис Попов и Роман Пикмулин.

"Всего год назад родилась идея о создании детской хоккейной команды "Динамо", но уже сегодня мы видим, что ребята показывают хорошие результаты, клуб достойно участвует в соревнованиях и вышел на международный уровень, приняв участие в серьезном турнире в Риге. Поздравляю юных "динамовцев", желаю дальнейших побед и профессионального роста", - обратился к участникам церемонии Дмитрий Романов.

Депутат также сообщил, что в рамках работы по развитию детско-юношеского спорта в Петрозаводске МУП "Агентство городского развития" принято решение предоставить клубу "Динамо" специализированное помещение для занятий вне льда, так называемых "сухих тренировок". В ближайшее время объект, расположенный в самом центре карельской столицы, будет перепрофилирован, и к концу этого года там пройдут первые занятия.

В этом сезоне динамовская ледовая дружина принимала участие и занимала призовые места в выездных республиканских турнирах "Золотая шайба", "Отцы и дети", "ДвижОК" и OpenIce, а также в международном соревновании Riga Hockey Cup в Латвии. Сейчас команда участвует в карельском детском хоккейном турнире "Чемпион Онего" и готовится к региональному этапу турнира "Добрый лед", который состоится в Кондопоге.