В Петрозаводске у пенсионера украли стиральную машину с бойлером

В полицию Петрозаводска обратился 65-летний горожанин с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что из его квартиры похищено имущество: бойлер и стиральная машина, мобильный телефон и куртка. Он пояснил, что там проживают работники его фирмы, оказывающей услуги по ремонту помещений.

Владелец пришел снять показания счетчиков и обнаружил пропажу бытовой техники. У жильцов тоже пропали личные вещи: мобильный телефон и куртка. Общий ущерб превысил 63 тысячи рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 38-летнего ранее судимого петрозаводчанина. В тот вечер он распивал спиртное вместе с жильцами.

По версии следствия, дождавшись момента, когда те уснут, он заказал машину и вывез технику, также прихватил с собой телефон и куртку. Впоследствии гражданин сбыл чужое имущество.

На мужчину завели уголовное дело.