В Петрозаводске у пенсионера украли стиральную машину с бойлером

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В полицию Петрозаводска обратился 65-летний горожанин с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.
Мужчина рассказал, что из его квартиры похищено имущество: бойлер и стиральная машина, мобильный телефон и куртка. Он пояснил, что там проживают работники его фирмы, оказывающей услуги по ремонту помещений.
Владелец пришел снять показания счетчиков и обнаружил пропажу бытовой техники. У жильцов тоже пропали личные вещи: мобильный телефон и куртка. Общий ущерб превысил 63 тысячи рублей.
Сотрудники полиции установили подозреваемого, 38-летнего ранее судимого петрозаводчанина. В тот вечер он распивал спиртное вместе с жильцами.
По версии следствия, дождавшись момента, когда те уснут, он заказал машину и вывез технику, также прихватил с собой телефон и куртку. Впоследствии гражданин сбыл чужое имущество.
На мужчину завели уголовное дело.
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