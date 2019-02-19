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Новости. Криминал
14:10, 19 Февраля 2019
фото: Pixabay

В Петрозаводске у пенсионера украли стиральную машину с бойлером

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В полицию Петрозаводска обратился 65-летний горожанин с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что из его квартиры похищено имущество: бойлер и стиральная машина, мобильный телефон и куртка. Он пояснил, что там проживают работники его фирмы, оказывающей услуги по ремонту помещений.

Владелец пришел снять показания счетчиков и обнаружил пропажу бытовой техники. У жильцов тоже пропали личные вещи: мобильный телефон и куртка. Общий ущерб превысил 63 тысячи рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 38-летнего ранее судимого петрозаводчанина. В тот вечер он распивал спиртное вместе с жильцами.

По версии следствия, дождавшись момента, когда те уснут, он заказал машину и вывез технику, также прихватил с собой телефон и куртку. Впоследствии гражданин сбыл чужое имущество.

На мужчину завели уголовное дело.

 

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Комментарии

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Евгений
2019-02-19 15:12:34
Один вынес стиралку и бойлер да так, чтобы никто не проснулся? Крепко же там выпивали, либо кто-то что-то скрывает.
кир
2019-02-19 14:15:02
Сколько налогов платит сдающий квартиру?
Евгений
2019-02-19 15:11:42
кир, какое отношение это имеет к делу?
кир
2019-02-19 15:28:43
Евгений, прямое. Потворствуешь? Может тоже хостел содержишь? А налог с дохода не платишь, потому как учета нет никакого.
Евгений
2019-02-19 16:12:38
кир, я погляжу у вас привычка есть чужие деньги считать.
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