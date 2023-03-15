В Петрозаводске у танка изменится режим работы светофоров

Подрядчик демонтирует дополнительную секцию, разрешающую поворот с Шотмана на улицу Мелентьевой.
С 15 марта на пересечении Первомайского проспекта с улицами Шотмана и Мелентьевой в Петрозаводске рабочие корректируют работу светофора.
Подрядчик демонтирует дополнительную секцию, разрешающую поворот с Шотмана на улицу Мелентьевой.
Также у светофора появится отдельный сигнал, предупреждающий водителей о движении пешеходов. Во время технического обслуживания запланированы кратковременные отключения.
В остальное время оборудование продолжит работу в штатном режиме, обещают в мэрии карельской столицы.
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