В Петрозаводске у танка изменится режим работы светофоров

Подрядчик демонтирует дополнительную секцию, разрешающую поворот с Шотмана на улицу Мелентьевой.

С 15 марта на пересечении Первомайского проспекта с улицами Шотмана и Мелентьевой в Петрозаводске рабочие корректируют работу светофора.



Подрядчик демонтирует дополнительную секцию, разрешающую поворот с Шотмана на улицу Мелентьевой.



Также у светофора появится отдельный сигнал, предупреждающий водителей о движении пешеходов. Во время технического обслуживания запланированы кратковременные отключения.



В остальное время оборудование продолжит работу в штатном режиме, обещают в мэрии карельской столицы.