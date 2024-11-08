В Петрозаводске уголовное дело о внесении фиктивных сведений в госреестр направили в суд

Следователи Петрозаводска завершили расследование экономического преступления.

Следователи Петрозаводска завершили расследование экономического преступления (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице), сообщили в Следкоме Карелии.



В 2022 году местная жительница не имела постоянного места работы. Желая получить источник дохода, обвиняемая согласилась на предложение неизвестного ей лица передать данные своего паспорта на условиях выплаты ей денежного вознаграждения в сумме 15 тысяч рублей в месяц.

Данные документа, удостоверяющего личность фигурантки, были необходимы для фиктивного внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней как об учредителе и генеральном директоре юридического лица.

Поводом для возбуждения уголовного дела явились предоставленные УФНС Карелии материалы.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.



️За совершение указанного преступления Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в сумме до 300 тысяч рублей или исправительных работ на срок до 2 лет, отметили в источнике.