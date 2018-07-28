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Новости. Общество
10:00, 28 Июля 2018

В Петрозаводске управляющая компания выставляет счета жителям сгоревшего дома

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Погорельцы уже четыре месяца получают счета за квартиру, которая сгорела.

В Петрозаводске на Перевалке четыре месяца назад в двухэтажном деревянном доме произошел пожар. В результате два человека погибли, семья с маленьким ребенком осталась без жилья. 

Администрация города предоставила погорельцам крышу над головой – комнату в общежитии на ул. Архипова, 20. Платить им за комнату не надо, зато управляющая компания регулярно выставляет счета за сгоревшую квартиру в аварийном доме. Вот и сейчас, вроде, они и погорельцы, в помощи как никогда нуждаются, но даже при этих обстоятельствах на них пытаются нажиться.

По признанию Веры Евгеньевны, ей уже полгода приходят счета на сгоревшую квартиру, где прописано шесть человек. Деньги берут за вывоз мусора, воду, которую люди набирают из колонки, и самое главное – за капитальный ремонт (200 рублей)! 

Как заверил руководитель управления жилищного хозяйства городской администрации Евгений Перов, он сразу после пожара отправил документы в управляющую компанию, чтобы счета не выставляли. Но, видимо, что-то пошло не так. 

А погорельцы платят за все, боясь, что последнего жилья лишатся, и никуда жаловаться не идут. 

Подробнее о том, как выживают погорельцы в Петрозаводске, читайте здесь.

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nae
2018-07-28 10:31:21
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