В Петрозаводске установили новые контейнеры для раздельного сбора мусора

В столице Карелии появились еще два накопителя для сбора пластика.

По информации регоператора "Автоспецтранс", новые контейнеры на улице Ключевая, 14 (рядом с ТЦ «Десяточка») и улице Шотмана, 29 (во дворе, со стороны железной дороги). Установка ведется в рамках соглашения, заключённого между регоператором, администрацией Петрозаводска и ООО "ЮВИПТЗ".

Всего на сегодняшний день в городе на территориях общего пользования установлено 10 накопителей.

Организаторы проекта обращаются к петрозаводчанам с просьбой сжимать пластиковые бутылки для более компактного размещения в накопителе, а при преждевременном заполнении контейнера сообщать по телефону: 63-63-61.