В Петрозаводске установили новые контейнеры для раздельного сбора мусора

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В столице Карелии появились еще два накопителя для сбора пластика.
По информации регоператора "Автоспецтранс", новые контейнеры на улице Ключевая, 14 (рядом с ТЦ «Десяточка») и улице Шотмана, 29 (во дворе, со стороны железной дороги). Установка ведется в рамках соглашения, заключённого между регоператором, администрацией Петрозаводска и ООО "ЮВИПТЗ".
Всего на сегодняшний день в городе на территориях общего пользования установлено 10 накопителей.
Организаторы проекта обращаются к петрозаводчанам с просьбой сжимать пластиковые бутылки для более компактного размещения в накопителе, а при преждевременном заполнении контейнера сообщать по телефону: 63-63-61.
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