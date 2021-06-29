В Петрозаводске установили страшный новый остановочный комплекс (ФОТО)

Новая остановка, сильно похожая на старую, не обрадовала жителей Птицефабрики – люди в шоке.

В редакцию «Столицы на Онего» горожанка прислала фото нового остановочного комплекса на Птицефабрике и предложила найти 10 отличий от старой остановки.

«Сегодня в микрорайоне. Птицефабрика состоялось радостное, долгожданное событие: там установили „новую“ остановку. Старую остановку демонтировали месяц назад, после многих жалоб местных жителей. А сегодня утром было установлено вот это! Спасибо, дорогая администрация», — написала автор фото.

Петрозаводчанка предложила сравнить страшную старую остановку со ужасной новой и попытаться найти отличия.