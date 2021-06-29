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В Петрозаводске установили страшный новый остановочный комплекс (ФОТО)

Новости. От читателей
12:17, 30 Июня 2021
фото: © читатель «Столицы на Онего»

Новая остановка, сильно похожая на старую, не обрадовала жителей Птицефабрики – люди в шоке.

В редакцию «Столицы на Онего» горожанка прислала фото нового остановочного комплекса на Птицефабрике и предложила найти 10 отличий от старой остановки.

«Сегодня в микрорайоне. Птицефабрика состоялось радостное, долгожданное событие: там установили „новую“ остановку. Старую остановку демонтировали месяц назад, после многих жалоб местных жителей. А сегодня утром было установлено вот это! Спасибо, дорогая администрация», — написала автор фото.

Петрозаводчанка предложила сравнить страшную старую остановку со ужасной новой и попытаться найти отличия.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-06-30 13:16:42
Люди соответствуют своим остановкам, - флегматично заметил кот.
николай александрович тренькин
2021-06-30 13:09:38
Мнение депутата вашего района?
Юрий
2021-06-30 13:08:25
Ржачка полная! Конечно денег зарядили на этот хлам не мало!?!
Сейчас идёт прямая линия с В.В., на заранее подготовленные вопросы идут заранее

подготовленные ответы, как оказалось : у нас цены на картофель и морковь ,как сказал Сам, зависят от мировой экономики ,продавщица спросила его : почему бананы по 74 , а картофель по 110 за кг? Это не в Карелии,но
и не важно, в общем, ответ его более ,чем оригинальный, да и по остальным пока "вопросам": вложены кругом миллиарды, проценты обещания инвестиций, в общем можно выключать ...
Аграрий
2021-06-30 13:32:45
Юрий, Всё очень просто! Сельское хозяйство разваливали и разваливают уже лет 30-ать, зато бывший министр сельского хозяйства ,Скрынник , кажется, прекрасно живёт во Франции в коттедже за 25-30 миллионов евро
Это было в СМИ ,целая программа по телеку,как она разваливала сельское хозяйство страны и что?
Leopol'd
2021-06-30 13:00:09
Не там ищет разницу! Разница на расчетном счету фирмы-подрядчика и на личных счетах ответственных лиц!
Неравнодушный
2021-06-30 12:51:27
Впечатляет. В апокалиптичном стиле сработали.
Os
2021-06-30 12:37:57
Строили бы лучше бетонные остановки, они на века. Да и жители их бы не ломали.
VladPTZ
2021-06-30 12:30:54
Что-то разница новой и старой не особо заметно, местами с кем-то поменяли и отчитались.
Гость
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