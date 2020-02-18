В Петрозаводске установят памятную доску актерам Национального театра Карелии

Вместе с тем члены городской комиссии по культурно-историческому наследию выразили обеспокоенность "перегруженностью" карельской столицы мемориальными досками.

Комиссия по культурно-историческому наследию при администрации Петрозаводска поддержала 19 февраля инициативу установки мемориальной доски актёрам Национального театра Карелии Дарье Карповой и Тойво Ланкинену. С таким предложением к членам комиссии обратилась директор театра Ирина Шумская.

По её словам, за свою почти 88-летнюю историю Национальный театр Карелии дал республике немало славных имён. Однако до сих пор ни одно из этих имён не было увековечено в карельской столице.

Мемориальную доску предполагается установить на стене дома №24 по улице Кирова, где жили известные карельские актёры. Макет доски разработан петрозаводским скульптором Владимиром Лобановым, однако члены комиссии попросили его доработать представленный макет.

Как отметила Ирина Шумская, администрация театра не раз обращалась к городским и республиканским властям с просьбой об увековечении памяти Дарьи Карповой и Тойво Ланкинену. Однако в итоге театру пришлось самому заняться этим проектом.

Во время обсуждения предложения Ирины Шумской директор Национального музея Карелии Михаил Гольденберг выразил обеспокоенность "перегруженностью" исторического центра города разного рода мемориальными досками. Директор музея предложил членам комиссии о других формах увековечения памяти известных горожан. Мнение Гольденберга разделили и другие участники заседания.