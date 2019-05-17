В Петрозаводске утром сгорели коляски и велосипед в одном из подъездов

Пожар произошел 17 мая на улице Гвардейской, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 4.11 на ул. Гвардейской, 31 произошел пожар в жилом доме. Огнем были повреждены 2 коляски, велосипед и стена на общей площади 2 кв м в подъезде №4.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.