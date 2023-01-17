В Петрозаводске утром в бане сгорел человек

На пожаре в частной бане на СКЗ погиб человек, сообщили в дежурной службе МЧС Карелии.

Как сообщили «Столице на Онего» в МЧС Карелии, сегодня утром, 25 февраля в 7.20, в районе Сулажгорский кирпичный завод, у дома №8а загорелась частная баня размером 6х6.

Прибывшие на место вызова пожарные ликвидировали огонь к 7.50. В результате строение сгорело, а на пепелище было обнаружено тело человека.

Проводится проверка, устанавливаются причины пожара, а также выясняются обстоятельства гибели человека.