В Петрозаводске увеличилось число заболевших сальмонеллезом детей

В детском саду № 110 зафиксировано 16 случаев гастроэнтерита, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

По состоянию на 19 ноября в детсаду № 110 зафиксировано 16 случаев гастроэнтерита в пяти группах, из них 12 лабораторно подтвержденных случаев сальмонеллеза (D.enteritidis). Среди них 5 носителей S/D.enteritidis.

Результаты обследования сотрудников пищеблока на сальмонеллез отрицательные.

По предписанию Управления продолжается бактериологическое обследование контактных детей всего детского сада.

В помещениях детского сада проведена заключительная дезинфекция силами специализированной организации.

Эпидемиологическое расследование продолжается.

Случаев группового заболевания сальмонеллезом в учреждениях Петрозаводска не зарегистрировано.