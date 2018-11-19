В Петрозаводске увеличилось число заболевших сальмонеллезом детей

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В детском саду № 110 зафиксировано 16 случаев гастроэнтерита, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.
По состоянию на 19 ноября в детсаду № 110 зафиксировано 16 случаев гастроэнтерита в пяти группах, из них 12 лабораторно подтвержденных случаев сальмонеллеза (D.enteritidis). Среди них 5 носителей S/D.enteritidis.
Результаты обследования сотрудников пищеблока на сальмонеллез отрицательные.
По предписанию Управления продолжается бактериологическое обследование контактных детей всего детского сада.
В помещениях детского сада проведена заключительная дезинфекция силами специализированной организации.
Эпидемиологическое расследование продолжается.
Случаев группового заболевания сальмонеллезом в учреждениях Петрозаводска не зарегистрировано.
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