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В Петрозаводске увеличилось количество аварий, случившихся по вине пешеходов

Новости. Общество
08:20, 07 Мая 2020
фото: stolicaonego.ru
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В сравнении с прошлым годом наблюдается рост количества ДТП по вине пешеходов на 55%, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

За 4 месяца текущего года в Петрозаводске 27 пешеходов пострадали в дорожных авариях, 1 пешеход погиб. Из общего числа пострадавших 12 человек получили травмы при переходе дороги по пешеходному переходу. В сравнении с прошлым годом наблюдается рост количества происшествий по вине пешеходов на 55%.

В целях предупреждения ДТП с участием пешеходов Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие "Водитель, береги пешехода".

Автоинспекторы контролируют правила проезда нерегулируемых и регулируемых пешеходных переходов в разных районах города.

Госавтоинспекция просит водителей транспортных средств строго соблюдать Правила дорожного движения, особенно на подъездах к нерегулируемым пешеходным переходам, пропускать пешеходов.

"Уважаемые пешеходы! Не забывайте – ваша жизнь и здоровье во многом зависят от вас самих, - напоминают в ГИБДД. - Не пренебрегайте элементарными правилами поведения на дороге! Несмотря на преимущество в движении, пешеходы могут выходить на проезжую часть дороги после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен".

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