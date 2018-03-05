В Петрозаводске уже больше недели не могут найти 22-летнего молодого человека

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В Петрозаводске полиция разыскивает Алексея С. 1996 года рождения, сообщается в паблике МВД Карелии в "ВКонтакте".
Местонахождение молодого человека не известно с 25 февраля.
"Как без вести пропавший разыскивается сотрудниками уголовного розыска ОП 1 УМВД России по Петрозаводску", - сказано в сообщении.
Приметы Алексея: 175-180 см, плотного телосложения, волосы прямые темно-русые.
Был одет в черную куртку, черные брюки, черные полуботинки.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефонам: (8-814-2) 73-91-54, 8911-415-25-87 или 02 (с мобильного - 102)
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