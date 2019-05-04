В Петрозаводске в 1,5 раза выросло число зарегистрированных мотоциклов

Количество зарегистрированных мотоциклов в Карелии увеличилось до 6 тысяч, сообщает УГИБДД по республике.

"В республике зарегистрировано порядка 6 тысяч мотоциклов. В Петрозаводске с начала года количество зарегистрированных мотоциклов увеличилось в полтора раза. Мотовладельцы зарегистрировали и поставили на учет 72 мотоцикла", - говорится в сообщении.

Автоинспекторы спецвзвода ГИБДД Карелии контролируют соблюдение требований законодательства любителями мототехники.