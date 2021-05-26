В Петрозаводске мотоциклист упал под колеса автомобиля (ВИДЕО)

фото: © паблик Вконтакте «Подслушано у водителей Птз и Карелии»

В Петрозаводске утром 27 мая 50-летний мотоциклист попал в БСМП после аварии на Моссковской.

Утром 27 мая около 9 утра произошла авария с участием мотоцикла и легкового автомобиля.

В районе дома № 3Б по улице Московской двигающийся в сторону набережной Варкауса 50-летний мотоциклист врезался в поворачивавший во двор автомобиль Kia Ceed, которым управляла 35-летняя женщина. Мотоциклист увидел машину заранее и попытался затормозить, но не успел, упав с мотоцикла под колеса автомобиля.

Видео попало в объектив камеры наружного наблюдения компании «Ситилинк».

Фото выложено в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Как уточнили в пресс-службе ГИБДД, в результате аварии пострадал мотоциклист, он был доставлен в БСМП.