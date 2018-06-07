В Петрозаводске в День России бесплатно покажут фильм, который снимали в Карелии

В День России в кинотеатре "Премьер" пройдут бесплатные показы отечественных фильмов.

В День России, 12 июня, Центр культуры "Премьер" приглашает на бесплатные сеансы двух отечественных картин – анимационного фильма "Два хвоста" и приключенческого фильма «Первые».

"Два хвоста" (6+) – детский мультфильм, который рассказывает историю о приключениях двух друзей – Кота Макса и Бобра Боба. Начало сеанса в 11.10.

Сеанс фильма "Первые" (12+) начнется в 17.20. Действие фильма происходит в начале XVIII века. Молодые лейтенанты русского флота Василий Прончищев и Василий Челюскин под началом командора Витуса Беринга летом 1735 года на парусном судне отправляются из Якутска по реке Лене к Северному ледовитому океану.

Съемки фильма проходили в Петрозаводске, Сортавале и на Риеккалансаари – крупнейшем острове Ладожского озера, а также в Якутске, Санкт-Петербурге, Кронштадте и Москве.

Специально для съемок картины на петрозаводской верфи "Варяг" была построена копия дубль-шлюпки "Якуцкъ", парусно-гребного судна, входившего в отряд Великой Северной экспедиции, воссозданная по сохранившимся чертежам XVIII века.