В Петрозаводске в детском саду обнаружили сомнительную крупу

Сотрудники управления Россельхознадзора в ходе плановой проверки выявили партии круп без документов о качестве, сообщается на сайте ведомства.

Управление Россельхознадзора Карелии в ходе проведения плановой выездной проверки детского сада в Петрозаводске выявили нарушение технического регламента Таможенного союза.

Выяснилось, что партии круп (рисовая и пшено), поступившие в учреждение для организации питания, имеют декларации соответствия, принятые по результатам исследований, которые не могут являться объективными и достоверными, поскольку проведены по методикам, не установленным техническим регламентом Таможенного союза.

В результате, после предписания Россельхознадзора, действие деклараций соответствия на серийный выпуск круп было прекращено.

Партия круп без подтверждения её качества и безопасности была уничтожена.