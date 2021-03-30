В Петрозаводске в детском саду обнаружили сомнительную крупу

Сотрудники управления Россельхознадзора в ходе плановой проверки выявили партии круп без документов о качестве, сообщается на сайте ведомства.
Управление Россельхознадзора Карелии в ходе проведения плановой выездной проверки детского сада в Петрозаводске выявили нарушение технического регламента Таможенного союза.
Выяснилось, что партии круп (рисовая и пшено), поступившие в учреждение для организации питания, имеют декларации соответствия, принятые по результатам исследований, которые не могут являться объективными и достоверными, поскольку проведены по методикам, не установленным техническим регламентом Таможенного союза.
В результате, после предписания Россельхознадзора, действие деклараций соответствия на серийный выпуск круп было прекращено.
Партия круп без подтверждения её качества и безопасности была уничтожена.
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