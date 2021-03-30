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В Петрозаводске в детском саду обнаружили сомнительную крупу

Новости. Общество
11:26, 31 Марта 2021
фото: © РИА Новости / Алексей Куденко
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Сотрудники управления Россельхознадзора в ходе плановой проверки выявили партии круп без документов о качестве, сообщается на сайте ведомства.

Управление Россельхознадзора Карелии в ходе проведения плановой выездной проверки детского сада в Петрозаводске выявили нарушение технического регламента Таможенного союза.

Выяснилось, что партии круп (рисовая и пшено), поступившие в учреждение для организации питания, имеют декларации соответствия, принятые по результатам исследований, которые не могут являться объективными и достоверными, поскольку проведены по методикам, не установленным техническим регламентом Таможенного союза.

В результате, после предписания Россельхознадзора, действие деклараций соответствия на серийный выпуск круп было прекращено.

Партия круп без подтверждения её качества и безопасности была уничтожена.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-03-31 11:33:59
Зачем добро уничтожаете? Оффа безработного со справкой накормите. Давидка из морга даст добро. У него и печать есть, если надо.
Гость
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