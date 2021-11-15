В Петрозаводске в этом году более 700 водителей не пропустили пешеходов

Госавтоинспекция Петрозаводска рассказала о действиях водителей-нарушителей за десять месяцев уходящего года.

За 10 месяцев 2021 года в Петрозаводске автоинспекторами пресечен 721 факт непредоставления преимущества в движении пешеходам. Об этом сообщает ГИБДД.

Очередное нарушение автоинспекторы пресекли на проспекте Ленина. Водитель такси не уступил дорогу пешеходу, пересекавшему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В отношении нарушителя вынесено постановление за непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения.

Ранее госавтоинспекция Петрозаводска рассказывала о ДТП с участием пешеходов.