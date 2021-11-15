Госавтоинспекция Петрозаводска рассказала о ДТП с участием пешеходов

В ГИБДД карельской столицы сообщили статистику по числу дорожных происшествий с участием пешеходов.

За 10 месяцев в Петрозаводске произошло 44 дорожно-транспортных происшествия, в которых 6 пешеходов погибли и 41 получил травмы различной степени тяжести. Об этом информирует ГИБДД.

31 происшествие произошло по вине водителей, в них 5 человек погибли и 29 травмированы. По вине пеших участников дорожного движения зарегистрировано 20 происшествий, 4 пешехода погибли и 16 получили травмы.

Ранее священник Константин Савандер выступил с идеей строительства пешеходного моста на Кукковке.