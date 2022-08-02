В Петрозаводске в результате ДТП в кювете оказался микроавтобус (ВИДЕО)

Авария с участием микроавтобуса и такси произошла у поворота на Птицефабрику.

Видео последствий аварии с участием легкового такси и микроавтобуса появилось в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Авария, по словам автора ролика, произошла на Вознесенском шоссе возле поворота на Птицефабрику сегодня, 15 августа, до 19 вечера.

Микроавтобус в результате аварии съехал в кювет, легковушку со знаками «такси» развернуло на перекрестке.

Автомобили получили механические повреждения. Данные о пострадавших уточняются.