В Петрозаводске в среду ожидается мокрый снег с дождем

В карельской столице и республике 14 марта сохранится пасмурная погода, сообщает Гидрометцентр.

В Петрозаводске в среду ожидается облачная, днем с прояснениями погода, мокрый снег, дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью юго-западный, днем западный, северо-западный умеренный с порывами.

Температура ночью и днем 0 +2.

В районах Карелии также будет облачно. Снег, мокрый снег с дождем. В отдельных районах метель, по южным и центральным районам местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный, северный, ночью в южных районах южный, юго-западный; днем западный, северо-западный умеренный с порывами сильного.

Температура -3 +2, местами, преимущественно по северным районам до -8.