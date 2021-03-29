В Петрозаводске в среду прояснится

О погоде 31 марта рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

Петрозаводск ожидает облачная с прояснениями погода без существенных осадков. На дорогах местами гололедица, ветер западный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью -1,+1°С, днем +5, +7°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура ночью +2, -3°С, днем +2, +7°С, местами поднимется до +10°С