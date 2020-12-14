В Петрозаводске велодорожка превратилась в каток (ФОТОФАКТ)

Велодорожка около стадиона "Юность" стала опасной и для велосипедистов, и для пешеходов.

После выходных велосипедисты вынуждены искать объездные пути в центре города - под мостом по улице Правды около стадиона "Юность" им не проехать. Велодорожка сначала превратилась в реку, а затем - в каток.

Горожане, выложившие фото в паблике "Велоспорт Карелия", возмущены тем, как были выполнен работы по благоустройству дорожки.

"Её всегда заливает, и весной и летом", - пишут в паблике.

"Здесь теперь только "моржам" можно купаться", - комментируют фото велосипедисты.

Велодорожка небезопасна под мостом еще и потому, что здесь отсутствует освещение.

Напомним, в этом году в карельской столице продолжилась реализация проекта, направленного на развитие велопешеходной инфраструктуры. На Зеленой тропе и в парке Победы было установлено освещение. Проект обустройства наружного освещения вдоль велопешеходных дорожек Петрозаводска был разработан в 2019 году. Общая стоимость работ составила около 11,8 млн рублей. Финансирование проекта осуществляется за счет средств регионального бюджета в рамках субсидии к 100-летию республики.