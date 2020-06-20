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Велодорожка в парке Победы в Петрозаводске станет освещенной

Новости. Общество
16:26, 21 Июня 2020
фото: © Мэрия Петрозаводска
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В городе продолжаются работы по модернизации велопешеходной инфраструктуры, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В карельской столице продолжается реализация проекта, направленного на развитие велопешеходной инфраструктуры. В парке Победы ООО "Телекомстрой" приступил к бурению ям под опоры уличного освещения. 

Напомним, проект обустройства наружного освещения вдоль велопешеходных дорожек Петрозаводска был разработан в 2019 году. Общая стоимость работ составит около 11,8 млн рублей. Финансирование проекта осуществляется за счет средств регионального бюджета в рамках субсидии к 100-летию Республики Карелия.

Ранее сообщалось, что на Зеленой тропе в Петрозаводске установят освещение.

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