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Новости. Происшествия
08:25, 15 Мая 2018

В Петрозаводске велосипедистка испугалась собаки и сломала себе нос

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Глава Карелии Артур Парфенчиков попросил владельцев собак уважительнее относиться к правам других горожан и не отпускать питомцев гулять без поводка и намордника.

На своей странице в соцсети Парфенчиков рассказал, что к нему обратилась петрозаводчанка, которая сообщила, что сломала нос, когда упала с велосипеда, убегая от собаки.

"Привожу отрывок одного из обращений жительницы Петрозаводска, поступившего в мой адрес сегодня, - написал Парфенчиков. - Уважаемые владельцы собак, будьте ответственнее и уважительнее к правам других ваших земляков".

"Уважаемый Артур Олегович! Благодарю администрацию города за качественно отремонтированную велосипедную дорожку вдоль реки Лососинка, - цитирует петрозаводчанку Артур Парфенчиков, - я часто катаюсь там на велосипеде с Древлянки до набережной и обратно. В этом году 11 мая поехала в первый раз и заметила в этой парковой зоне много гуляющих людей со своими собаками. Многие собаки больших пород гуляют без поводка и без намордника. Я знаю, что не все собаки агрессивно реагируют на велосипедиста, но в этот раз большая собака погналась за мной, и я не справилась с управлением, и мой велосипед вылетел с дороги, в результате падения у меня сломан нос и на лице множество рваных ран. Хозяева позвали собаку и ушли, а прохожие помогли мне вызвать скорую помощь. Я прошу Вас каким то образом обязать хозяев собак выгуливать их должным образом на поводках и в намордниках, возможно, поставить специальные знаки и штрафовать или организовать специальные площадки для выгула собак. Чтобы такого ни с кем больше не произошло. Я очень благодарна бригаде скорой помощи, которые оперативно приехали и довезли меня до БСМП и оказали помощь".

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