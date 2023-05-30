В Петрозаводске велосипедисты пристегивают свой двухколесный транспорт к фонарным столбам и урнам

Петрозаводчане жалуются на отсутствие инфраструктуры для любителей велодвижения.

Жительница столицы Карелии поделилась свой болью в паблике «Подслушано в Петрозаводске». Женщина пересела на велотранспорт и обнаружила, что в городе много таких же, как она. И все велосипедисты, по ее словам, сталкиваются с одной и той же проблемой – отсутствием инфраструктуры, пишет «Московский комсомолец в Карелии».

«Дороги разбитые, поребрики высотой 1/3 велоколеса, съездов почти нигде нет! Велопарковок в городе, можно сказать, нет! От вокзала по Ленина нет по обе стороны ни-че-го! Люди велосипеды к фонарным столбам пристегивают, деревьям и мусорным урнам», - ужаснулась горожанка.

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