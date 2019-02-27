В столице Карелии весна начнется с фестиваля бега

Открытие соревнований состоится 1 марта на стадионе "Юность" в столице Карелии.

Как рассказали в мэрии, принять участие в забеге на один километр смогут все желающие – спортсмены, работающие на результат, и любители здорового образа жизни. Опытные бегуны проверят свою готовность и покажут скорость, поклонники легкой атлетики получат удовольствие от еще одной возможности принять участие в массовом старте, а новички смогут пробежать свой первый "праздничный" километр здоровья.



Сайт администрации Петрозаводска

Старт забегам фестиваля будет даваться первого числа каждого месяца на стадионе "Юность". Регистрация и получение номера – бесплатные. Активисты бега, пробежавшие в течение года все "километры здоровья" и присоединившиеся к новогодней акции "Побегай 1 января", получат призы.

Регистрация на "Километр здоровья" проходит в соцсети "ВКонтакте". Открытие состоится в 17 час. 30 мин, первый забег - в 18 часов.

Организаторы мероприятия – городской Центр спорта, Федерация легкой атлетики Карелии и Спортивная школа олимпийского резерва №3.