В Петрозаводске ветераны войны примут участие в автопробеге в честь Дня Победы

Автопробег, посвященный Дню Победы, пройдет в Петрозаводске в 6 раз, сообщили в администрации города. Регистрация уже началась.

Как рассказала заместитель председателя автоклуба "Карелия" Елена Потеряева, посвященный празднованию Дня Победы автопробег проводится уже шестой раз. Как и прежде его участниками станут ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники фашистских лагерей и жители блокадного Ленинграда, а также все желающие петрозаводчане и гости нашей республики.

"Когда планировался первый автопробег, предполагалось, что его маршрут будет пролегать лишь по улицам Петрозаводска. Но после того как мы посовещались с поисковиками из фонда "Эстафета поколений", которые также выступают организаторами мероприятия, решили посещать связанные с Великой Отечественной войной памятные места, находящиеся и вне города", - сказала Елена Потеряева.

Регистрация участников назначенного на 6 мая автопробега по маршруту: Петрозаводск - памятное место "Высота 168,5" (Пряжинский район) уже началась. Подробнее об акции и о том, как стать ее участником, – на страничке в социальной сети "Вконтакте".