В Петрозаводске вновь растут цены на бензин

Средняя стоимость бензина АИ-95 в Петрозаводске после временной стабилизации середины января снова выросла.

Это следует из пресс-выпуска Карелиястата о потребительских ценах на товары и услуги по состоянию на 21 января.

Цена на бензин АИ-95 достигла, в среднем, 44 рублей 8 копеек за литр, то на 0,2% больше, чем в середине января.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".