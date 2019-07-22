В Петрозаводске во вторник сохранится теплая погода

В Карелии и Петрозаводске 23 июля сохранится теплая погода, без осадков, сообщает Гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков во вторник в Петрозаводске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северных направлений слабый.

Температура ночью +9, +11; днем +21, +23.

В районах Карелии также сохранится переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений слабый.

Температура ночью +9, +14, местами до +4; днем +20, +25, местами +14, +19.