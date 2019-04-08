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Новости. Общество
10:17, 08 Апреля 2019
фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

В Петрозаводске водитель автобуса, в котором упала пассажирка, пойдет под суд

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Установлена личность водителя маршрутного автобуса, совершившего ДТП на проспекте Ленина, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Напомним, 6 апреля в 07.25 в районе дома №11 по пр. Ленина неустановленный водитель маршрутного автобуса №26 совершил резкое торможение, в результате которого в салоне автобуса упала 17-летняя девушка. Пострадавшая вышла из автобуса и обратилась в травмпункт, где ей назначили лечение.

Водитель уехал, не предполагая о случившемся. Позже был объявлен в розыск как совершивший ДТП и скрывшийся с места происшествия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий водитель установлен. В отношении 44-летнего водителя составлен административный материал за оставление места ДТП, материалы дела переданы в суд.

Водителю грозит лишение права управления на срок от 1 до 1,5 лет либо административный арест на срок до 15 суток.

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Комментарии

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zanoza
2019-04-08 10:47:00
Водится такое за водителями маршруток,везут людей как дрова, ещё и гонки при этом устраивают между собой.
АК
2019-04-08 11:36:39
zanoza, но пассажиры тоже "долбятся" в телефоны, за поручни не держатся, в окошки не смотрят.
zanoza
2019-04-08 11:45:54
АК, не сильно подолбишься в телефон если нет сидячего места, будешь держаться за поручень как миленький.
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