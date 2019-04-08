В Петрозаводске водитель автобуса, в котором упала пассажирка, пойдет под суд

Установлена личность водителя маршрутного автобуса, совершившего ДТП на проспекте Ленина, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Напомним, 6 апреля в 07.25 в районе дома №11 по пр. Ленина неустановленный водитель маршрутного автобуса №26 совершил резкое торможение, в результате которого в салоне автобуса упала 17-летняя девушка. Пострадавшая вышла из автобуса и обратилась в травмпункт, где ей назначили лечение.

Водитель уехал, не предполагая о случившемся. Позже был объявлен в розыск как совершивший ДТП и скрывшийся с места происшествия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий водитель установлен. В отношении 44-летнего водителя составлен административный материал за оставление места ДТП, материалы дела переданы в суд.

Водителю грозит лишение права управления на срок от 1 до 1,5 лет либо административный арест на срок до 15 суток.