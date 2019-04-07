Девушка получила травму после падения в маршрутке в Петрозаводске

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Госавтоинспекция разыскивает водителя маршрутного автобуса, в салоне которого упала и травмировалась пассажирка.
Шестого апреля около 7-30 утра неустановленный водитель маршрутного автобуса №26 резко затормозил, в результате чего в салоне маршрутки произошло падение пассажирки, сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".
ЧП произошло на проспекте Ленина, у дома №11. Автобус с пассажирами следовал вниз по проспекту Ленина.
После падения пассажирка 2002 года рождения вышла на остановке из автобуса, позже обратилась в медицинское учреждение. Пострадавшей назначено лечение.
Госавтоинспекция разыскивает водителя маршрутки и просит откликнуться очевидцев происшествия.
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