Девушка получила травму после падения в маршрутке в Петрозаводске

Госавтоинспекция разыскивает водителя маршрутного автобуса, в салоне которого упала и травмировалась пассажирка.

Шестого апреля около 7-30 утра неустановленный водитель маршрутного автобуса №26 резко затормозил, в результате чего в салоне маршрутки произошло падение пассажирки, сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

ЧП произошло на проспекте Ленина, у дома №11. Автобус с пассажирами следовал вниз по проспекту Ленина.

После падения пассажирка 2002 года рождения вышла на остановке из автобуса, позже обратилась в медицинское учреждение. Пострадавшей назначено лечение.

Госавтоинспекция разыскивает водителя маршрутки и просит откликнуться очевидцев происшествия.