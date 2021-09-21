В Петрозаводске водитель иномарки при перестроении отправил пассажира российского внедорожника в больницу

На Лесном проспекте произошла авария, пострадавший 24-летний водитель российского внедорожника госпитализирован с травмами, сообщили в ГИБДДЛ Карелии.

В минувший понедеьник, 27 сентября, в 19.35 в районе дома №55 по Лесному проспекту 45-летний водитель автомобиля Great Wall при перестроении не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП травмы получил 24-летний пассажир автомобиля Nvia. Молодой человек доставлен в больницу.

Госавтоинспекция Карелии напоминает водителям, что нарушение Правил дорожного движения, в частности, выбор небезопасный скорости движения, несоблюдение дистанции и интервала между транспортными средствами, а также резкие маневры, могут привести к трагическим последствиям. Позаботьтесь о своей безопасности и других участников дорожного движения.