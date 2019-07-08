В Петрозаводске водитель иномарки сбил мужчину рядом с пешеходным переходом

ДТП произошло 7 июля на Ругозерском переулке, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 19.25 в районе дома 2 по Ругозерскому переулку водитель автомобиля Volkswagen Golf совершил наезд на 40-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода.



В результате ДТП пешеход получил травмы.