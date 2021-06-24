В Петрозаводске водитель маршрутки отвлекся от дороги и врезался во встречную машину (ФОТО)

В столице Карелии произошло столкновение маршрутного автобуса и легкового автомобиля.

Авария произошла сегодня, 25 июня, в 11.20 в районе дома № 38 по улице Рабочая в Петрозаводске. Об этом информирует ГИБДД.

По предварительной информации, водитель автобуса 1992 года рождения отвлекся от управления и совершил столкновение со встречным автомобилем «LADA Largus».

После происшествия водителю «LADA Largus» 1978 года рождения была оказана медицинская помощь.

В момент ДТП пассажиров в автобусе не было, заявили в Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что в Карелии автомобилист насмерть сбил лося.