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В Карелии автомобилист насмерть сбил лося

Новости. Происшествия
09:26, 25 Июня 2021
фото: Отделение МВД России по Муезерскому району / ВК

В условиях сумерек и дождя автомобилист не увидел дикого зверя и сбил его.

ЧП произошло в Муезерском районе 23 июня в 00:00 на 130 км. автодороги «Кола» Тикша-Ледмозеро-Костомукша-Граница с Финляндской Республикой. Об этом информирует отделение МВД России по Муезерскому району.

В условиях дождя и сумерек произошел наезд на лося. Животное погибло.

Пассажирка осмотрена врачами, ей оказана разовая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что автомобилист сбил 8-летнего ребенка в Петрозаводске

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