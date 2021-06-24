В Карелии автомобилист насмерть сбил лося

В условиях сумерек и дождя автомобилист не увидел дикого зверя и сбил его.

ЧП произошло в Муезерском районе 23 июня в 00:00 на 130 км. автодороги «Кола» Тикша-Ледмозеро-Костомукша-Граница с Финляндской Республикой. Об этом информирует отделение МВД России по Муезерскому району.

В условиях дождя и сумерек произошел наезд на лося. Животное погибло.

Пассажирка осмотрена врачами, ей оказана разовая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что автомобилист сбил 8-летнего ребенка в Петрозаводске