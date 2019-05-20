06:40, 20 Мая 2019
В Петрозаводске водитель на иномарке сбил двух подростков на велосипедах и скрылся
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Госавтоинспекция Петрозаводска ищет очевидцев ДТП на Лососинском шоссе, в результате которого пострадали юные велосипедисты.
Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, в воскресенье, 19 мая в 18.25 на Лососинском шоссе, в районе гаражей, был совершен наезд на двух велосипедистов 2002 и 2003 года рождения. По информации Госавтоинспекции, ДТП совершил водитель автомобиля Mitsubishi Lancer красного цвета, двигавшегося в попутном направлении.
Водитель иномарки скрылся с места ДТП, оставив на месте происшествия только правое зеркало заднего вида и пострадавших детей.
Всех, кто располагает информацией о данном автомобиле и водителе, очевидцев аварии, просят связаться с дежурной группой Госавтоинспекции Петрозаводска по тел. 715-900.
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