В Петрозаводске водитель на иномарке сбил двух подростков на велосипедах и скрылся

Госавтоинспекция Петрозаводска ищет очевидцев ДТП на Лососинском шоссе, в результате которого пострадали юные велосипедисты.

Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, в воскресенье, 19 мая в 18.25 на Лососинском шоссе, в районе гаражей, был совершен наезд на двух велосипедистов 2002 и 2003 года рождения. По информации Госавтоинспекции, ДТП совершил водитель автомобиля Mitsubishi Lancer красного цвета, двигавшегося в попутном направлении.

Водитель иномарки скрылся с места ДТП, оставив на месте происшествия только правое зеркало заднего вида и пострадавших детей.

Всех, кто располагает информацией о данном автомобиле и водителе, очевидцев аварии, просят связаться с дежурной группой Госавтоинспекции Петрозаводска по тел. 715-900.