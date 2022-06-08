В Петрозаводске водитель-нарушитель заплатил штраф в 95 тысяч рублей

Остановленный на дороге в Петрозаводске водитель оплатил сразу 194 штрафа за нарушения ПДД, сообщили в ГИБДД города.
Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска совместно с приставами провели профилактическое мероприятие "Должник".
В ходе мероприятия был остановлен 37-летний водитель автомобиля Volkswagen Amarok, имеющий 194 неоплаченных штрафа за нарушения ПДД, зафиксированные камерами автоматической фиксации административных правонарушений.
Судебными приставами взыскана задолженность на общую сумму более 95 тысяч рублей.
В Госавтоинспекции напомнили, что за неуплату административного штрафа в срок предусмотрен административный штраф в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.
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